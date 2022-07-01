線上送禮調查 年輕人頻率高、長輩出手較大方

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（中央社記者吳家豪台北1日電）社交送禮平台LINE禮物上線1週年，用戶累積近400萬人，今天公布送禮行為調查，25至39歲送禮者占比逾5成最多，15至24歲用戶占比最低但頻率最高，40歲以上送禮較大方。

LINE禮物去年6月底轉型為社交送禮平台，一年來已累積近400萬送禮用戶，每5位收禮者中，就有1位用戶在收禮後成為送禮首購者。LINE禮物去年9月推出宅配功能，在自用、送禮的平均退貨率為0.38%，遠低於一般電商。

LINE禮物透過新聞稿表示，民眾使用送禮平台的高峰比一般電商更晚，為睡前的深夜11時至隔天凌晨1時，此時段瀏覽人次是白天的2倍。平台前3名熱銷的禮品類別為美食飲品、美妝保健、流行生活。

LINE禮物調查顯示，不同年齡層各有送禮考量，40至59歲的「X世代」占比23%，主要送禮目的為聯繫關係，越年長者送禮人數遞減，但送禮單價最高。

LINE禮物平台上送禮者最多為25至39歲的「Y世代」，占比達54%，其中22%集中在25至29歲；15至24歲的「Z世代」雖在送禮者中占比最低，僅21%，然而為拓展人脈，送禮頻率最高。

值得一提的是，65歲以上送禮者雖然只占1.5%，但送禮費用高於Z世代3成，以包裝大器的禮盒型商品為主。

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調查也發現，咖啡對收禮者而言不易感受負擔，且方便兌換，創造出用戶線上送咖啡的日常儀式感，過去1年的上班時段（早上9時至晚上6時）共有超過180萬人送出禮物咖啡，凌晨0時至1時的1小時內則累積達21萬人次。

過去1年來台灣用戶共送出超過1200萬個帶著禮物的聊天室訊息，在尖峰時段有超過200萬用戶送出禮物咖啡，帶動禮物咖啡的整體業績年增5倍。（編輯：楊蘭軒）1110701