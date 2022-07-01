自備飲料杯優惠5元首日 民眾有意願省錢做環保[影]

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7月起民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差。連鎖超商全家便利商店1日在門市內擺放標示，盼民眾共同響應環保，自備飲料杯購買飲品。中央社記者王騰毅攝 111年7月1日

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（中央社記者楊淑閔、陳怡璇台北1日電）自備飲料杯省5元政策上路第一天，中央社記者隨機走訪星巴克、超商，現場有民眾本身就自備飲料杯，也有人願意為環保而自備。店員則表示，目前看不出來差異性，參與人數跟過往差不多。

上述環保措施今天起正式上路，包含星巴克宣布直接加碼至每杯省新台幣10元，統一超商則是每月1日加碼省7元。全家便利商店、麥當勞則另設置循環杯租借服務。

中央社記者中午隨機走訪台北市中正區一帶街上的星巴克、統一超商門市，都可見民眾自備飲料杯排隊買咖啡。

星巴克在連鎖咖啡品牌中屬中、高價位。今天中午可見2、3名自帶飲料杯，都是女性。等待點餐的余小姐說，因不知道有此優惠活動，未來會更有意願自備飲料杯，願意為了環保而自備。

另一名等待取杯的陳小姐也說，原本就一直自備飲料杯到星巴克買咖啡，加上店家也一直推廣自備飲料杯，每次到店裡也都會看到大家自備，既可收集喜愛的產品，也能做環保。

記者走訪統一超商發現，有少數民眾自備環保杯。郭先生說，他從每杯優惠3元起就自備飲料杯，近期加碼至5元、今天起每月1日再優惠至7元，讓他更願意持續自備飲料杯買咖啡。

經向統一超商門市店員詢問，店員說，從近期1杯優惠5元開始，每天會有20、30名自備飲料杯，每月1日加碼至優惠7元，應該會再增加些人數，因為以最平價的美式中杯35元來說，省7元差很多。

記者再到附近全家門市實察，排隊結帳、取杯區則剛好未見到有人自備飲料杯。店員說，今天才上路，看不太出來差異性，目前自備飲料杯人數跟過往差不多。

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此外，台北市政府環保局也將針對業者落實情形，即日起全面稽查，依環保署公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，4大連鎖業者門市自7月1日起應於營業場所標示「自備飲料杯省＿元」，每字邊長至少5公分，以利消費者清楚得知提供自備優惠訊息並確實提供折價優惠。

環保局表示，4大連鎖業者共計列管3740家，將於7月底全數稽查完成，業者如有違反情事將依廢棄物清理法開罰1200至6000元，並要求業者改善。（編輯：張芷瑄）1110701

影片來源：攝影看世界

7月起民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差。連鎖咖啡業者星巴克1日提供自備飲料杯省新台幣10元的優惠。中央社記者王騰毅攝 111年7月1日

環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策1日正式實施，響應環保政策，統一超商將推出循環杯租借服務，消費者使用OPENPOINT APP的「循環杯租借服務」，就能到門市借用與歸還，預計到今年底將超過550店（7-ELEVEN 500家、星巴克50家）提供循環杯服務。中央社記者裴禛攝 111年7月1日

環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策1日正式實施，台北市環保局上午前往誠品信義店市府連通道稽查店家，知名速食業者響應政策，點餐櫃檯可見「自備飲料杯省5元」標示。中央社記者裴禛攝 111年7月1日