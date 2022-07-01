迎戰紐西蘭進口鹿茸 國產鹿茸推標章品質掛保證

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）迎戰紐西蘭鹿茸，農委會今天呼籲國人認明「國產鹿茸標章」選購，除可見台灣國產鹿茸的中、英文，包裝有二維條碼、中華民國養鹿協會核發等資訊，且飼養全程監控，新鮮質優。

台灣2013年與紐西蘭簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），之後第1年有1公噸的鹿茸關稅會降到零，而後每年增加250公斤零關稅，第4年達2公噸零關稅。農委會2014年年中時推算，12年後紐西蘭鹿茸可全面零關稅銷來台灣，而當年台灣每年開放5公噸關稅配額進口，關稅為22.5%；配額之外關稅達500%。

由於紐西蘭鹿茸是台灣目前進口鹿茸的大宗來源，為了進行產品的市場區隔，提振國產鹿茸產業商機，農委會畜牧處今天舉辦「買鹿茸看標章 安心選購有保障」記者會，做出以上資訊發布。

農委會畜牧處處長張經緯說，110年國產養鹿戶數約531戶，共約飼養1萬6700頭；每年3到6月為台灣水鹿的採收鹿茸的季節，6到9月則是梅花鹿、紅麋鹿，合計採收季節約半年之久，目前年產量28公噸，進口量則每年不一，106到110年為4到8公噸不等，111年1到5月為2公噸。

他並說，為提升產業飼養效率，中華民國養鹿協會從2005年起與畜牧處合辦鹿茸重量比賽，促進飼養管理、疾病防治、選拔育種的良性競爭，產茸量因而逐年增長，台灣水鹿大茸組以一頭產茸最重495台兩及頭剪組一頭產茸323.6台兩為榜上紀錄。

張經緯強調，國產鹿茸都是養鹿農友割野生牧草照養，全程疾病管控，認證過才給標章；對照紐西蘭採放牧，吃什麼不知道，生產過程非全程掌握，進口抵台的產品是乾燥過的鹿茸，國產則是鮮享在地、減少食物碳足跡旅程，無可替代。

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農委會畜產試驗所所長黃振芳並說，呼籲國人支持國產鹿茸，新鮮、在地全程品管的生產特色是無可替代的，未來並將朝向運用生物技術強化保健功能產品的開發進展，藉此持續跟進口產品進行市場區隔。

根據農委會2014年資料顯示，紐西蘭養的是糜鹿、紅鹿，共800萬頭，鹿茸年產量達450公噸，兩地產量落差很大，市場價格落差也大；台灣鹿茸是到牧場預訂，主要預訂季節是清明節，1公斤新台幣2.7萬元，紐西蘭鹿茸則1公斤5000元。（編輯：陳政偉）1110701