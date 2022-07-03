早安世界》蔡健雅金曲4度封后破紀錄 中國搖滾教父崔健奪歌王
蔡健雅金曲4度封后破紀錄 中國搖滾教父崔健奪歌王
第33屆金曲獎2日晚間移師高雄舉辦，新加坡歌手蔡健雅以COVID-19疫情下的創作DEPART摘下個人第4座最佳華語女歌手獎，超越天后張惠妹的紀錄。蔡健雅並拿下本屆最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語專輯獎、年度專輯獎，一共抱回4個獎座。最佳華語男歌手獎由有「中國搖滾教父」之稱的崔健奪得，他透過獎項代領人表示，金曲獎清楚告訴了他下一站的方向。中央社整理完整得獎名單幫讀者一次看完。（看完整報導）
本土COVID-19疫情緩降 莫德納嬰幼兒疫苗最快7月中開打
國內COVID-19疫情緩步降溫，2日新增3萬4748例本土病例，比1日略降2.6%，新增333例中重症個案、其中96人死亡，無新增兒少及特殊的重症、死亡病例。莫德納COVID-19嬰幼兒疫苗班機安排有眉目，首批45萬劑疫苗預計下週抵台，最快7月中就能提供約90萬名6個月至5歲的孩童施打。（看完整報導）
茶葉香闖香水市場 台灣品牌獲世界氣味設計大獎
國際香水盛事A+OA 2日公布得獎名單，台灣原創香水品牌P.Seven的「暗香」評審肯定，獲世界氣味設計大獎，以茶葉香氣打進以花香、柑橘調性為主流的香水市場。P.Seven創辦人潘雨晴來自花蓮縣富里鄉，從小對氣味有敏銳的觀察力。她說，從事茶道師5年，迷戀稍縱即逝的茶香味，便思考著如何將茶香保存起來。（看完整報導）
蒙面怪客獨自淨灘淨山10年 盼喚起大眾一同守護土地
被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年。他說，隨地丟垃圾很簡單，清除卻要花好幾倍的力氣，他希望影響更多人一同守護台灣的環境。提到首次淨灘的原因，吳文志說，他有次前往新北市八里老榕碉堡前的沙灘，看見許多海漂垃圾，沙灘上布滿死魚，感想是包括他自己在內，人類做了許多事情讓地球哭泣。此外，身為老師的吳文志之前在授課時被學生問到：「老師你講那麼多愛台灣、日行一善的故事，自己做了嗎？」他因決定挽起袖子，開始淨灘。（看完整報導）
墮胎和避孕權寫入州憲法 紐約抵制美最高院裁決
美國紐約州議會1日將墮胎和取得避孕管道的權利寫入州憲法，成為美國最高法院推翻婦女墮胎的憲法保障後，抵制這項震憾性裁決的先鋒。另外，紐約州議會1日也表決通過新的槍枝法，禁止在時報廣場等諸多「敏感場所」攜帶武器，並要求申請槍枝許可的人接受更多訓練、交出社群媒體帳號供政府審查。（看完整報導）
越戰50年後 普立茲獎燒夷彈女孩完成皮膚治療「我不再是受害者」
一張女童赤裸奔跑的照片成為越戰恐怖象徵，當年慘遭燒夷彈灼傷的潘金福在50年後終於由燒燙傷專家完成了最後一次皮膚治療。潘金福曾討厭那張讓她成名的照片，也為了被拍下裸體感到醜陋與羞恥。經歷那場攻擊後，她生活在精神創傷和難以忍受的身體疼痛中，時常有自殺念頭。她1990年移居加拿大後，成立「金福國際基金會」，為受戰火波及的兒童提供醫療援助，包括心理支援。她在接受加拿大廣播公司訪問時說：「我不再是戰爭的受害者。50年後，我是一位朋友、幫助者、母親、祖母，以及提倡和平的倖存者。」（看完整報導）
紐時：中共20大將召開 習近平訪港對內宣示權力對外發警告
針對中國國家主席習近平日前到香港參加主權轉移25週年紀念活動並發表講話，紐時分析，當前是2019年香港「反送中」運動後中國地緣政治的緊張時刻，中共20大也將召開，習近平訪港是對內宣示勝利及權力，並對海外批評者發出警告。習近平這次訪港行程只有一天半，倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生說，習近平基本上視香港為叛亂之地，他到訪是為了收獲勝利成果，卻如此迅速離開，讓人不太確定這勝利是否徹底。（看完整報導）
風電工程船香港海域斷成兩截多人失蹤 中國官方保持緘默
中國一艘工程船2日上午在香港西南海域斷成兩截幾近覆沒，約30名船員棄船逃生。香港政府飛行服務隊獲報後出動搜救，但因事故現場在芙蓉颱風中心範圍，風浪太大，目前僅救起3人，其他人員下落不明。中國官方迄今保持緘默未通報，南海救助局1日救援的消息還被下架。（看完整報導）
戴資穎大馬羽賽決勝局撲地救球受傷 遭陳雨菲逆轉無緣決賽
羽球一姐戴資穎2日在馬來西亞公開賽4強賽決勝局為了撲救險球，持拍的右手手肘破皮濺血，結果以21比19、13比21、15比21遭東京奧運金牌、世界排名第4的中國女將陳雨菲逆轉，未能打進冠軍賽。戴資穎輸給陳雨菲後，失去挑戰馬來西亞公開賽4連冠以及重返球后寶座的機會。（看完整報導）
LLB亞太區少棒北市福林6比0擊敗關島 再一勝晉冠軍戰
LLB亞太區少棒錦標賽北市福林2日與關島交手，正規6局打完僵持不下，北市福林延長賽第7局打線串聯，單局6安攻下6分，王元甫投打發揮，率隊以6比0拿勝，再一勝就可晉級冠軍戰。下一戰將於3日與菲律賓隊交手，勝隊晉級冠軍戰，與地主韓國爭冠，冠軍隊伍將取得亞太區代表權，參加在美國威廉波特舉行的LLB世界少棒錦標賽。（看完整報導）
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