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7/2本土3萬4748例確診 增96死、333例中重症

2022/7/2 14:07（7/2 14:49 更新）
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圖為民眾在台北市信義區經過廣告燈箱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧台北2日電）國內COVID-19疫情緩步降溫，指揮中心發言人莊人祥宣布今天新增3萬4748例本土病例，比昨天略降2.6%，新增333例中重症個案、其中96人死亡，並未新增兒少及特殊的重症、死亡病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心宣布今天國內新增3萬4748例本土病例，比昨天略降2.6%；境外移入病例新增79例。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，確診個案中新增250例中症、83例重症，其中96人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、90例具慢性病史，41例從未接種疫苗、61例未接種3劑疫苗，沒有新增兒少及特殊的重症、死亡病例。

根據指揮中心統計，今年1月至7月1日，本土輕症、無症狀個案累計375萬7334例、占99.56%，中症累計9319例、占0.25%，重症累計7018例、占0.19%，其中死亡累計6015人。

莊人祥說，國內COVID-19疫情以每週為一個週期，通常週一最少，週二、週三最多，每週確診總數平均會比前一週少約8萬例，但因COVID-19病毒會持續突變，沒有所謂群體免疫，民眾仍須持續落實防疫措施。（編輯：陳政偉）1110702

（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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