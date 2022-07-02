更多編輯台推薦新聞：
熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
工程船香港海域斷成兩截多人失蹤 颱風芙蓉阻礙搜救
首頁 / 運動
戴資穎
首頁 / 運動

戴資穎遭陳雨菲逆轉 大馬羽賽無緣決賽

2022/7/2 17:29（7/2 18:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東京奧運銀牌得主戴資穎（圖）7月2日在馬來西亞羽球公開賽不敵中國女將陳雨菲。圖為戴資穎6月30日比賽情形。（Badminton photo提供）
東京奧運銀牌得主戴資穎（圖）7月2日在馬來西亞羽球公開賽不敵中國女將陳雨菲。圖為戴資穎6月30日比賽情形。（Badminton photo提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北2日電）決勝局右手肘破皮濺血，影響台灣羽球一姐戴資穎揮拍手感，讓她以21比19、13比21、15比21遭東京奧運金牌、世界排名第4的中國女將陳雨菲逆轉，受阻決賽門外。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽。

前兩局雙方以1比1打平，決勝局戴資穎一度以11比6握有領先，不料接下來她因撲救球時，右手肘磨到地板破皮出血，大會雖緊急找來防護員處理止血，不料這也成了勝負的分水嶺。

在傷勢治療過後，戴資穎僅再拿4分，且多次發生回擊掛網與出界失誤，手肘傷勢對她造成一些影響，陳雨菲則逮到機會一口氣逆轉戰局，不僅終止本季對戰的2連敗，也阻止戴資穎連3站闖進壓軸決賽。

去年東京奧運金牌戰，戴資穎歷經3局大戰後惜敗陳雨菲，不過今年包括在泰國與印尼公開賽雙方兩度交鋒，戴資穎都是贏家，且上一站在印尼4強賽對決，戴資穎更是在次局化解5個賽末點危機，成功逆轉勝。

戴資穎輸給陳雨菲後，失去挑戰馬來西亞公開賽4連冠，以及重返球后寶座的機會，她在2019年寫下3連霸，是賽史自2000年後，除奧運金牌女將張寧之後的第1人，而過去兩年則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響比賽停辦。（編輯：屈享平）1110702

延伸閱讀
賽事回顧》戴資穎3局擺平辛度 挺進大馬羽賽4強賽事回顧》戴資穎兩局僅讓對手拿20分 挺進大馬公開賽8強戴資穎復仇成功 泰國羽賽擊敗陳雨菲摘金泰國公開賽摘金 戴資穎：輸贏關鍵在有耐心少失誤戴資穎球技學業並進 征戰印尼前獲北市大博士學位王子維不敵陸光祖 馬來西亞羽賽次輪出局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
戴資穎3局擺平辛度 挺進大馬羽賽4強[影]