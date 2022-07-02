戴資穎遭陳雨菲逆轉 大馬羽賽無緣決賽

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東京奧運銀牌得主戴資穎（圖）7月2日在馬來西亞羽球公開賽不敵中國女將陳雨菲。圖為戴資穎6月30日比賽情形。（Badminton photo提供）

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（中央社記者龍柏安台北2日電）決勝局右手肘破皮濺血，影響台灣羽球一姐戴資穎揮拍手感，讓她以21比19、13比21、15比21遭東京奧運金牌、世界排名第4的中國女將陳雨菲逆轉，受阻決賽門外。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽。

前兩局雙方以1比1打平，決勝局戴資穎一度以11比6握有領先，不料接下來她因撲救球時，右手肘磨到地板破皮出血，大會雖緊急找來防護員處理止血，不料這也成了勝負的分水嶺。

在傷勢治療過後，戴資穎僅再拿4分，且多次發生回擊掛網與出界失誤，手肘傷勢對她造成一些影響，陳雨菲則逮到機會一口氣逆轉戰局，不僅終止本季對戰的2連敗，也阻止戴資穎連3站闖進壓軸決賽。

去年東京奧運金牌戰，戴資穎歷經3局大戰後惜敗陳雨菲，不過今年包括在泰國與印尼公開賽雙方兩度交鋒，戴資穎都是贏家，且上一站在印尼4強賽對決，戴資穎更是在次局化解5個賽末點危機，成功逆轉勝。

戴資穎輸給陳雨菲後，失去挑戰馬來西亞公開賽4連冠，以及重返球后寶座的機會，她在2019年寫下3連霸，是賽史自2000年後，除奧運金牌女將張寧之後的第1人，而過去兩年則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響比賽停辦。（編輯：屈享平）1110702