戴資穎3局擺平辛度 挺進大馬羽賽4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北1日電）東京奧運羽球女單銀牌得主戴資穎，今天在馬來西亞羽球公開賽女單8強，在首局先失劣勢下連趕2局，最終以13比21、21比15、21比13逆轉勝印度名將辛度、挺進4強。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽。

事實上，戴資穎在馬來西亞公開賽戰績豐碩，生涯共在這場大賽4度奪冠，且自2016年起至2019年，更是連4年闖進壓軸決賽，並在2017、18、19年寫下女單3連霸。

而受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，過去2年馬來西亞公開賽被迫停辦，因此戴資穎今年再次闖進4強，也將是她近7年第5度挺進4強。

戴資穎本季已先後在泰國公開賽與印尼公開賽先後奪冠，迄今拉出不敗的12連勝，今天她遭遇世界排名第7的印度名將辛度（Pusarla V.Sindhu），這也是兩人生涯第20次交鋒，戴資穎不僅保有15勝的對戰優勢外，還握有對戰5連勝。

今天兩人再次交鋒，首局雙方互有領先，在7比7平手之際，戴資穎突然陷入亂流，被對手打出一波8比1攻勢拉開差距，讓她先以13比21讓出。

歷經首局暖身，戴資穎火力在第2局開始加溫，開局就拉出10比1攻勢，原以為可輕鬆拿下，沒想到戴資穎在比賽中段開始連續發生失誤，也讓對手追到15比17、僅差2分。

所幸戴資穎即時回穩，靠著連拿4分甩開對手糾纏，也以21以15扳回一成，將戰局扯平。

來到決勝第3局，戴資穎開賽就取得5比1微幅優勢，不過辛度很快將比分追平，戴資穎在11比9領先時，靠著5比1攻勢擺脫對手糾纏，也提前奠定勝基，最終以21比13擊敗對手，順利挺進4強。（編輯：陳政偉）1110701