高雄港旅運大樓8月完工 王國材盼發展成郵輪母港

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高雄港客運專區旅運中心為國內最大3D曲面金屬帷幕單一建築，以海浪流體意象設計，形塑高雄海洋國門地標；目前旅運大樓帷幕吊裝已在6月底完成，室內裝修及旅客橋工程將於8月陸續完工。中央社記者洪學廣攝 111年7月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄港旅運大樓興建工程將於今年8月陸續完工，交通部長王國材今天上午視察表示，歡迎廠商踴躍進駐，期盼打造高雄港成為南部郵輪母港，帶動港市產業繁榮。

王國材上午10時在民進黨立委李昆澤、林岱樺及台灣港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良等人陪同下南下視察高雄港客運專區旅運大樓，聽取港務公司簡報，他在會後指示港務公司旅運建設應持續掌握進度，導入5G AIoT科技，打造高雄港成為南部郵輪母港，帶動高雄港市產業繁榮。

王國材致詞表示，客運專區旅運大樓施工期間，港務公司及施工團隊整合30多家協力廠商相當不易，也值得肯定；之後期許港務公司掌握時機儘速完工極辦理招商，也歡迎優質業者踴躍進駐，期盼新客運專區以新科技提供優質、安全、智慧及高效港口服務，發展成為南部郵輪母港。

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港務公司發布新聞稿說明，高雄港客運專區旅運中心為國內最大3D曲面金屬帷幕單一建築，以海浪流體意象設計，形塑高雄海洋國門地標；目前旅運大樓帷幕吊裝已在上月底完成，室內裝修及旅客橋工程將於8月陸續完工。

另外，大樓智慧化應用導入也預計在明年4月完成，整體進度已邁入最後階段，未來可提供旅運服務、零售商店及商務辦公使用，也將導入智慧化服務及資通訊先進技術，打造為現代化智慧大樓。（編輯：陳仁華）1110705