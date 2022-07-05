桃園防豪雨 北北基留意大雷雨

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中央氣象局5日中午發布大雨特報，大台北、宜蘭、南部地區及中部以北山區可能有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。圖為台北市大同區民眾撐傘遮雨。中央社記者徐肇昌攝 111年7月5日

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局午後更新豪雨訊息，西南風影響及午後對流發展旺盛，桃園防豪雨、北北基等15縣市防大雨；另外，北北基留意大雷雨發生。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，桃園市有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、南投、南部、宜蘭、花蓮地區及苗栗至嘉義、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

另外，氣象局並針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息。

根據氣象局網站，今天截至下午3時，桃園市龍潭區累積雨量達86毫米最多，其次則是新北市平溪區76毫米；累積雨量前10名多在新北、新竹、南投、桃園一帶。

豪雨地區為桃園市；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：陳仁華）1110705