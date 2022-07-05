唐鳳出席中研院院士會議 談數位發展部將增設6司

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北5日電）攸關台灣未來數位發展的數位發展部將於8月掛牌，行政院政務委員唐鳳今天在中研院院士會議指出，數位發展部將增設6司，未來希望在各領域重大技術出現時，能快速凝聚共識、創新。

中研院4日至7日舉行第34次院士會議，今天邀請唐鳳與院士與談國家數位發展規劃以及數位發展部的未來任務等。

根據數位發展部組織法，數位發展部的次級機關為數位產業署、資通安全署，並預計在年底成立行政法人資安研究院，至於首任部長，包含唐鳳也是熱門人選之一。

唐鳳今天於會中指出，根據行政院施政方針，包含增進政府效能與韌性運作，完備數據公益生態制度及應用，拓展個人資料自主運用範疇等，都是對於數位發展部建構數位服務跨域協力典範的初步想法。

唐鳳提到，數位發展部也增設一些「司」，除了數位策略司外，也有由NCC（國家通訊傳播委員會）基礎處轉變而來的韌性建設司、負責5G等網際網路參與的資源管理司，還有原本為國發會資管處的數位政府司、專門強調共通性資訊服務，以及民主網絡司、多元創新司等。

會中有院士提到，數位發展未來會改變全民生活，希望數位發展部成立10年後對人民生活會有什麼改變？

唐鳳表示，當時籌備基本想法就是，希望一方面鼓勵數位社群發展，二方面是透過多方面機制確保當有任何新的重大技術出現時，不論環境、健康、研究等方面，能快速達到共通價值或基於此來創新，也就是希望透過網際網路治理，有一個能讓大家快速形成共識、快速創新的多元創新方式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有院士詢問，數位發展部未來將如何設置防火牆避免假訊息充斥，唐鳳表示，這屬於「心靈病毒」的防火牆，必須建立「心靈抗體」。

唐鳳認為，可以用迷因跟幽默來破除謠言，如果澄清訊息透過比較可愛的元素，像是衛福部的「總柴」等，能夠讓澄清訊息比謠言傳播還要快，大家看過之後會心一笑就自然有抗體、就不會再轉傳，這是目前已經有在投入的工作。（編輯：張雅淨）1110705

中央研究院院長廖俊智（右）5日主持中研院院士會議，由行政院政務委員唐鳳（左）以「國家數位發展規劃」進行專題討論。中央社記者鄭傑文攝 111年7月5日