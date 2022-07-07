原民會赴加拿大考察 擬每年定期交流深入合作

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（中央社記者張雄風台北7日電）原民會7月赴加拿大進行考察，並召開台加雙邊原住民族政策交流座談會，分享原住民族語言現況與發展。原民會研擬規劃每年與加國定期辦理原住民族語交流研討會，促進兩國持續深入合作。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，本次考察於加拿大時間7月5日召開台加雙邊原住民族政策交流座談會，主題為「台加雙邊語言復振推動與發展」，出席人員包含加拿大聯邦文化遺產部處長Paul Pelletier、台灣駐加拿大代表處大使陳文儀、加拿大渥太華大學教授史國良等。

Paul Pelletier分享加拿大原住民族語言現況及發展，加拿大目前有170萬原住民族人口，其中因紐特族（Inuit）約有60%能使用族語、第一民族（First Nations）約有21.3%、梅蒂族（Métis）則僅有1.7%，加國於2019年通過原住民族語言法，支持原住民族保存、復振及維持族語的生命力。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）指出，台加兩國的原住民族語言立法過程及語言發展現況非常類似，彼此皆有許多值得借鏡的地方；台灣原住民族語言發展法推動「公部門使用族語、族語師資培訓制度、族語認證制度、媒體及研究機構」等措施及成果，更讓加拿大印象深刻、受益良多。

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原民會表示，本次政策交流座談會圓滿成功，台灣將全力支持推動國際原住民族語言10年計畫，並研擬規劃每年與加國定期辦理原住民族語交流研討會，促進兩國持續深入合作，建立完善交流平台。

原民會於7月1日至10日赴加拿大進行政策考察觀摩，由夷將．拔路兒率團，成員包括9位原住民族地區鄉（鎮）長、原住民族文化事業基金會董事長、原住民族語言研究發展基金會執行長、東華大學法律學系系主任蔡志偉及原民會同仁共24人。（編輯：陳仁華）1110707