回應馬英九 陳吉仲：要克服ECFA對農業產銷的誘導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）中國暫停輸入台灣石斑魚，因石斑魚在ECFA早收清單之列，前總統馬英九因此受質疑時曾回應「怎麼不把ECFA廢掉」。農委會主委陳吉仲今天說，他要克服ECFA對台灣農業產銷的長期誘導。

農委會主委陳吉仲接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，主持人王時齊針對中國暫停輸入台灣石斑魚議題提問，前總統馬英九曾針對有人質疑石斑魚在他任內被列入兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的早收清單，遭中國「養、套、殺」時怒回，「如果馬英九搞了這麼壞的事情，不廢掉，蔡英文應該做呀！那蔡英文在幹嘛？」

對此，陳吉仲說，「沒有那麼簡單啦！」他還說，因應當初這種誘導台灣農產外銷的方式，後來演變成高度倚賴單一市場，需要逐漸移轉、分散出口到不同市場；而中國近年卻片面宣布暫停輸入數項台灣農產，也因此讓農委會對移轉農產出口到不同市場的速度愈快。

他接著自我揶揄說，自己剛好遇到這麼多品項被中國暫停輸入，不知道「是幸運？還是不幸？」

回歸因應對策，他又說，除了要分散農產出口到不同市場，國內通路全聯、萊爾富等已允諾或聯繫，將協助強化石斑魚內銷，而前置作業要做好去鱗、去鰓、去內臟的三清工作，以便讓消費者買回家就能烹調食用，「如果把石斑魚克服了，等於克服ECFA對我們（農業產銷）的長期誘導」。

外銷方面，他說，去年石斑魚外銷美國30公噸，不多，現在則有美國台商總會聯繫說要透過這次機會，將台灣石斑魚推廣到當地的華人市場；出口韓國則可以走活魚或冷凍方式；輸銷日本的品項為龍膽石斑，日本業者也已告知希望台灣石斑魚輸銷到當地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳吉仲評估，如果外銷繼續推動，雖然不像輸銷中國單一市場就可以達6000、7000公噸，各市場分散出口後，預計石斑魚產地價格可以穩定，甚至可能往上。

另外，陳吉仲強調，他發現特定媒體一直在打擊台灣農產品的輸銷，為了確保食安無虞，石斑魚約計2000戶養殖業者，農委會可以推動對每一戶都做查驗，這樣將可以滴水不漏，讓內、外銷都無虞，「若擔心有漏網之魚，我們可以做！沒有妥協餘地，出去就是要安全。」（編輯：陳政偉）1110707