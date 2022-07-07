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疫情影響幼童發展 信誼捐圖書助高雄早療據點

2022/7/7 17:33（7/7 18:11 更新）
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信誼基金會7日捐贈學習資源給高雄市17處兒童早療據點，期盼豐富孩童的多元感官刺激，高雄市社會局長謝琍琍（右2）也到場見證。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年7月7日
信誼基金會7日捐贈學習資源給高雄市17處兒童早療據點，期盼豐富孩童的多元感官刺激，高雄市社會局長謝琍琍（右2）也到場見證。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年7月7日
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（中央社記者陳至中台北7日電）COVID-19疫情期間，人們長期戴口罩，減少幼童「察言觀色」的機會，恐影響語言等學習。信誼基金會捐贈高雄市17處兒童早療據點學習資源，期盼豐富孩童的多元感官刺激。

信誼基金會今天傍晚發出新聞稿，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情延燒多年，已有許多國際研究指出，這段期間出生的孩童，在動作技能和解決問題能力上得分比較低，甚至出現語言、走路、與人互動等發展遲緩的狀況。

信誼基金會董事長張杏如表示，感官刺激和遊戲的經驗，對嬰幼兒的學習和發展非常重要。長時間戴口罩，減少了孩子「察言觀色」的經驗，外出活動時間也減少，讓正在認識世界的嬰幼兒受到影響。

信誼基金會和高雄市政府合作，今年挑選出100種圖書和玩具，捐贈給高雄17處兒童早期療育服務中心，充實學習資源。同時也藉此機會呼籲台灣父母，平時要多觀察孩子的發展狀況，及早運用檢核工具，不要錯過0到6歲的早期療育黃金時期。

高雄市社會局長謝琍琍透過信誼基金會表示，高雄長期積極推動早療服務，據點全台最多，下半年更將新增燕巢據點，希望家長都可就近獲得早療服務。

謝琍琍感謝信誼基金會捐贈兒童叢書及玩具，豐富「慢飛天使」的學習資源，也期待號召更多企業、機構及民間團體，共同參與關懷弱勢公益行動。（編輯：陳政偉）1110707

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