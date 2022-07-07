9日起防高溫炎熱 下週熱帶擾動發展待觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，明天大雨主要集中在山區，9日之後至13日受太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱；國外模擬13、14日菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展，需持續觀察。

中央氣象局今天表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，午後針對桃園以北、彰化至台南、南投地區及高雄以北等14縣市發布大雨特報。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，若以時雨量觀察，下午3時至4時間在桃園復興區約65毫米最多，其次則是台北市文山區62毫米，但兩處降雨目前已趨緩；下午4時許嘉義大林時雨量也來到52毫米，預估晚間也會趨緩。

陳伊秀指出，明天各地大致為多雲到晴，澎湖、金門及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，局部大雨主要集中在山區；清晨至上午雲林以南沿海地區亦有零星短暫陣雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳伊秀提到，9日起至13日受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；14日另外增加東南部有局部短暫陣雨。

陳伊秀說，目前預測在13、14日在菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展，可能影響下週後半的天氣，但各國模擬仍有很大分歧，是否會生成、位置及對台灣的影響，要等週末以後才會比較有進一步資料。（編輯：黃世雅）1110707