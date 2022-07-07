疫情持續影響 勞就保費第三度緩繳7/11起申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北7日電）考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響，勞保局今天宣布再度提供勞保費、就保費緩繳措施，可緩繳今年5月至10月共6個月費用，11日起開始申請。

勞動部勞保局今天正式公告，為了協助疫情期間受到影響的投保（提繳）單位及被保險人，7月11日起至明年1月3日止，都可以向勞保局申請今年5月份至10月份的勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險的保險費及雇主提繳的勞工退休金緩繳，且緩繳期間免徵滯納金。

這次為勞保局第三度提供勞保費、就保費緩繳措施，過去兩次分別有適用對象總計申請緩繳逾新台幣56億及69億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞保局表示，今年度適用對象為符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項規定、由各中央目的事業主管機關認定受影響的產業或事業，及受影響產業相關的職業工會被保險人，或經向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息的投保（提繳）單位。

勞保局指出，申請緩繳的投保（提繳）單位可在申請期間至勞保局全球資訊網線上申請或填具申請書，以郵寄或傳真向勞保局提出申請；至於職業工會被保險人則可以填具申請書經由所屬職業工會提出申請。（編輯：陳清芳）1110707