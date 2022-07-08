台南捷運藍線延伸線設15站 可行性研究送交通部審議

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南捷運第一期藍線延伸線可行性研究獲台南市議會審議通過，台南市政府已經提報交通部審議，全線預定設置15座車站及1座機廠，採高架單軌系統（Monorail）。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南捷運第一期藍線延伸線長度14.99公里，銜接第一期藍線B11站仁德轉運站，往東分主線沿182市道至歸仁及關廟，支線則沿台39線至高鐵台南站與沙崙智慧綠能科學城。

捷運工程處表示，第一期藍線延伸線可行性研究已提報交通部審議，後續將配合中央規定辦理，全力爭取行政院儘速核定，且同步啟動綜合規劃前置招標作業，以加速推動台南捷運交通路網。

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交通局長王銘德說，沙崙智慧綠能科學城是全國綠能產業技術研發及綠能人才培育基地，也是台南產業發展雙引擎之一；未來捷運藍線延伸線將和高鐵、台鐵結合，打造全台唯一具三鐵共構的產業園區，吸引企業投資進駐帶動周邊發展。

此外，藍線延伸線也將是南關線市民往返市區重要的通勤與通學運輸幹線，藍延線完成後將提供有別以往的公共運輸新服務。（編輯：張芷瑄）1110708