成大取得醫材製造及販賣商許可 為全國第一所

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成功大學8日宣布獲頒醫療器材製造商及販賣商許可證，校長蘇慧貞表示，成大將建構與嘗試新的道路，透過科技與學術專業串聯，進行最精準的學術研究與實驗驗證，取得許可證後，將加速推動路程。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）國立成功大學今天宣布獲頒醫療器材製造商及販賣商許可證，成為「醫療器材管理法」上路後、全國第一所取得醫療器材製造商及販賣商許可的大學。

成大發布新聞稿指出，成大校長蘇慧貞今天代表接受台南市政府衛生局長許以霖頒贈醫療器材製造商及販賣商許可證；成大將建構與嘗試新的道路，透過科技與學術專業串聯，進行最精準的學術研究與實驗驗證，取得許可證後，將加速推動路程。

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成大前瞻醫療器材科技中心表示，不以營利為目標的大專院校，申請成為醫療器材商及取得產品許可證，將可提供創新醫材商品化後的第一哩路；即將投入創新醫材的開發者，可藉由大專院校研發量能，加速取得醫療器材產品許可證。

另外，大專院校將承擔醫療器材品質的全生命週期，改變校內研發人員思維，專注於技術突破及維持良好品質，確保安全性及有效性；上市後的監控，涉及目前新興臨床評估方法及真實世界臨床證據的法規科學研究，將有助於跨領域學門的合作。（編輯：陳政偉）1110708