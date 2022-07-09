7/9本土2萬8028例 8歲童MIS-C重症 30多歲男打3劑染疫亡

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國內9日新增2萬8028例COVID-19本土病例。圖為民眾在台北四平商圈採買，現場設有告示牌，提醒民眾配戴口罩防疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）指揮中心宣布，今天國內新增2萬8028例COVID-19本土病例，增中重症196例、94人死亡，病逝中最年輕個案為30多歲男子、打過3劑疫苗；增一名8歲女童MIS-C重症，仍在加護病房治療中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，今天新增為2萬8028例本土病例，另新增境外移入病例107例。

莊人祥指出，今天新增94例本土病例死亡個案，死亡個案年齡介於30多歲至90歲以上，91例具慢性病史、63人未打滿3劑疫苗，45例從未接種疫苗，51人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至7月8日，本土輕症、無症狀個案累計397萬8117例、占99.56%，中症累計1萬71例、占0.25%，重症累計7781例、占0.19%，其中死亡累計6700人。

莊人祥表示，今天最年輕死亡個案為一名30多歲男性，打過3劑COVID-19疫苗，有神經系統疾病等病史，為長照機構住民，6月20日快篩陽性，使用莫納皮拉韋等藥物治療，7月1日因意識不清、口吐白沫、血氧低送到急診，診斷肺炎併呼吸衰竭，轉入負壓隔離病房繼續治療，7月4日病逝。

莊人祥說，今天新增1例兒童併發多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症，個案為一名8歲女童，接種過1劑疫苗，沒有慢性病史，6月10日曾確診，6月30日開始發燒3天，合併咳嗽、鼻塞、流鼻水等症狀。

他表示，7月3日女童到急診檢查疑似黴漿菌合併脫水住院治療，住院後因血小板減少、發炎指數持續升高，同時心臟酵素升高懷疑是MIS-C，7月5日轉入加護病房使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況持續改善中。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計93例，22案例是腦炎、17名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、34例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有22人死亡，7例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110709

（指揮中心提供）

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