7月中單日確診跌破萬例？莊人祥：人流指數得降

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圖為民眾在台北四平商圈採買，現場設有告示牌，提醒民眾配戴口罩防疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北8日電）前副總統陳建仁預估，本土單日確診數7月中有望少於1萬例。指揮中心發言人莊人祥認為，近2週疫情下降趨勢減緩，如果人流指數能回到5月下旬的程度，確診數跌破萬例有機會。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例持續緩降，今天新增3萬314例本土病例，新增311例中重症，其中131人死亡。死亡個案有82人未打滿3劑疫苗、52例從未接種疫苗，顯示疫苗接種仍相當重要。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，國內疫情自5月底從最高峰開始緩步下降，死亡個案也維持在100例上下，如果要持續下降，染疫個案數必須持續減少，預計2到3週後死亡人數才可能明顯降低。

前副總統陳建仁預估，7月中旬本土單日確診病例將少於1萬例。莊人祥表示，近2週疫情持續緩步降溫，如果人流指數能回到5月下旬的程度，單日確診當然有機會降到1萬例以下，盼大家一起加油。

根據指揮中心統計，目前全台專責、負壓病房共1萬1985床、空床7006床、空床率58.5%，其中台北區51.1%、北區54.2%、中區59.6%、南區57.7%、高屏區67.3%、東區62.7%；53家集中檢疫所共7610床、空床數5165床、空床率67.9%；42家地方加強型防疫旅館3857床、空床數1527床、空床率39.6%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前各縣市空床率都超過50%，將持續下修專責病房開設率，中區、南區、高屏區將維持15%開設率，台北區、東區500床以上大型醫院則可下修至5%。

在口服藥開立方面，昨天共開3821人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3164份、默沙東「莫納皮拉韋」657人份，今年以來累計開立約35萬3759人，包括共28萬5520人倍拉維及6萬8239人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110708