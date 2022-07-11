氣象局發布13縣市高溫資訊 預估花屏飆38度
2022/7/11 13:38
（中央社記者張雄風台北11日電）中央氣象局今天更新高溫資訊，花蓮、屏東防攝氏38度極端高溫，雙北等11縣市防36度高溫。截至下午1時，最高溫為台北市士林區37.0度。
中央氣象局更新高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現38度極端高溫；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會。
另外，台北市、新北市、台東縣地區，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；嘉義市地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，預告氣溫達36度以上。
高溫紅燈地區為花蓮縣；高溫橙燈為屏東縣、台北市、新北市、台南市、高雄市、宜蘭縣、台東縣；高溫黃燈為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市。
根據氣象局網站，今天截至下午1時，最高溫為台北市士林區37.0度，其次為新北市板橋區36.9度；高溫前10名多在雙北地區，其他多在花蓮、屏東、台南等。（編輯：管中維）1110711
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