石斑食用安心 屏東檢驗中心把關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東11日電）首批冰鮮石斑魚輸日試銷訂單今天簽約，石斑是養殖漁業重鎮屏東外銷旗艦產品，屏東縣檢驗中心在漁產品加工上市前針對動物用藥殘留精確把關，保障消費者食魚安全並提升競爭力。

屏東縣為全國養殖漁業重鎮，其中石斑魚更是外銷旗艦產品，近來因中國禁運石斑魚，嚴重影響漁產品價格穩定及漁民收益。

屏東縣政府為確保縣內漁產品品質，祭出石斑魚檢驗費用全額補助專案，與養殖漁民、加工業者及通路商合作，由檢驗中心於漁產品加工上市前針對動物用藥殘留精確把關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢驗中心主任張菊香表示，因應輸出石斑魚遭檢出禁藥抗菌型染劑，已即時更新相關檢驗方法並新增檢驗項目，除了原檢驗（還原型）孔雀綠，並將（還原型）結晶紫納入監測品項；另擴充多重合成抗菌劑（多重動物用藥殘留48項）及四環黴素類藥物檢驗，同時為使漁產品在最短時間內檢驗合格上市，縮短檢驗時效為5個工作天。

縣府今天新聞稿表示，近年縣府積極輔導養殖業，以及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制，並持續推出養殖水產品動物用藥自主管理檢驗補助方案，期藉由補助專案減輕漁民檢驗費用負擔，提高水產品上市及出口前自主檢驗比率，建構安全生產鏈，保障民眾食的安全，營造業者與消費者「雙贏」。（編輯：黃世雅）1110711