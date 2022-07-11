更多編輯台推薦新聞：
楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄
運動

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交
國際

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
副總統賴清德抵日弔唁安倍晉三
首頁 / 生活

竹山下坪種千株蜜源植物 新賞蝶祕境驚豔紫斑蝶

2022/7/11 16:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）竹山鎮再添賞蝶祕境，鎮公所在下坪吊橋附近種植共約千株高士佛澤蘭、馬利筋等蜜源植物，加上當地生態原本就豐富，成功吸引多種蝴蝶來訪，但連紫斑蝶都現身，讓公所人員大感驚喜。

竹山鎮大鞍地區有地主熱愛蝴蝶而種植大量蜜源植物，吸引紫斑蝶等種類上千隻蝴蝶季節性造訪，成為竹山賞蝶景點，竹山鎮公所也在下坪吊橋附近一塊1770平方公尺國有地種植大片高士佛澤蘭、馬利筋，成功引來大批蝴蝶，數量達500、600隻，成為竹山賞蝶新祕境。

竹山鎮公所透過新聞稿表示，高士佛澤蘭花期長，蜜源充足，是多種蝴蝶如青斑蝶、樺斑蝶、小青斑蝶、蜜蜂的食物來源；馬利筋全株含豐沛白色乳汁，大部分作庭植、栽植、切花和盆栽用途，花是昆蟲重要蜜源，因此，鎮公所今年3月購入這2種植物栽植。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「最近開始吸引多種蝴蝶飛來」，竹山鎮長陳東睦表示，竹山鎮內除原本大鞍地區可賞蝶，今年再增下坪祕境，且為打造最美自行車道，鎮公所近年更致力營造季節景色，讓遊客除欣賞彩繪吊橋，還能觀賞四季不同風情，首先是垂枝女貞，接著荷花，以及紫斑蝶等蝴蝶。

鎮公所相關業務人員今天向中央社記者透露，下坪地區擁有純淨水源、種植數百棵垂枝女貞、臨近台大實驗林管理處下坪自然教育園區，當地生態原本就很豐富，種植高士佛澤蘭、馬利筋預料會成功吸引蝴蝶，但連紫斑蝶都出現，倒是很意外的驚喜，不過，下坪地區本就恰好緊鄰以紫斑蝶聞名的雲林縣林內鄉。（編輯：陳仁華）1110711

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族