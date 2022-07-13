NCC通過5G企業專網管理辦法 執照期限10年

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（中央社記者蘇思云台北13日電）NCC今天通過5G企業專網管理辦法，將採書面審核，執照使用期限10年。NCC表示，希望鼓勵企業投入5G創新應用，像是智慧醫療、智慧工廠與智慧娛樂等，後續5G專網業務將移到數位發展部。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法（草案），並召開例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，5G網路除了消費者使用外，更大一塊是產業端應用。行政院先前規劃4.8到4.9GHz作為企業專網頻譜，並預定這2年間擇期開放企業申請，NCC今天通過的「行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法」，草案包含籌設申請、網路設置申請、電台管理、頻率使用證明核換發等管理事項。

NCC官員表示，電信事業或一般企業都可以遞件申請5G專網，由於5G專網設置成本、核網元件等非常昂貴，考量企業成本攤提，公用網路服務跟自用網路的頻率執照期限都是10年，換照時會檢視相關資格，執照期間也會不定期查驗。以國際經驗來看，德國、日本也是10年期限，其他國家則是2到5年。

根據NCC統計，國內5G的概念性驗證（PoC）實驗案累計共42件，其中28件為n79頻段（即4.8到4.9GHz頻段），非n79的案件有14件。

NCC官員指出，n79頻段的PoC案件主要應用在智慧醫療、智慧工廠、智慧娛樂等展演應用，已經有PoC經驗的業者後續也可能遞件申請，相關效益像是偏鄉民眾可以利用智慧醫療服務，減少來回車程等。

業者申請費用部分，NCC官員指出，除了基本的行政審驗費外，主要只有負擔頻率使用費，相關參數包含每MHz頻率使用費、場域型態、場域面積、區域、網路用途、年度調整係數等。各業者使用的基站數量、終端設備都不同，較難估算設置成本。

翁柏宗指出，管理辦法草案後續會對外預告60天，並辦理公開說明會蒐集外界意見，NCC會先處理好法案作業，等數位發展部成立後，5G專網業務將會移到數位發展部去。外界預期，後續業者是向數位發展部申請5G專網執照。

根據NCC公布統計，台灣在2020年6月底提供5G服務後，截至今年5月底止，5G總用戶數為550萬7553人，普及率為23.7%。（編輯：潘羿菁）1110713