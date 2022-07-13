林務局出版魔法森林 22教案介紹動物生命的秘密

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林務局13日表示，近日發行套書「魔法森林─動物生命的秘密」，內容包含「蛇和蜘蛛篇」、「昆蟲篇」、「神祕動物與產地篇」3本教學手冊等，盼引領下一代學習有責任感地對待動物、建立正確價值觀。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年7月13日

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）林務局今天表示，近日發行的「魔法森林─動物生命的秘密」套書，由官、學共組團隊撰寫，包含3本教學手冊、22個教案，引領下一代有責任感地對待動物。

林務局指出，參與「魔法森林─動物生命的秘密」套書撰寫的團隊包含林業試驗所、清華大學環境與文化資源學系、林務局自然教育中心及多名專家學者，由他們共組教案團隊，爬梳、撰寫精選出22個教案，內容精彩豐富。

林務局說，內容包含「蛇和蜘蛛篇」、「昆蟲篇」、「神祕動物與產地篇」3本教學手冊，並設計了「環境大富翁」及「蟲癭」兩套桌遊，加上蛇圖卡、蜂牌卡兩套圖卡教具。

林務局強調，「魔法森林─動物生命的秘密」套書源自歐盟的一部教案，透過將友善接觸動物的過程導入教案課程裡，讓兒童或青少年藉由設身處地的課程思維，理解並欣賞動物、充實自然知識並產生情感。

再藉由反思與探索，學習有責任感地對待動物、建立正確的價值觀，激發出維護環境、棲地及生態多樣性的行動，長期來說，有助於深耕整體森林保育教育。

林務局以「蛇和蜘蛛篇」為例說明，此篇從親身接觸活蛇開始，在確保能夠保護自身安全的前提下，教導讀者認識台灣的毒蛇，讓人理解蛇生性隱蔽，特定時候到特定的棲息環境，比較容易看到，又儘管有些蛇確實致命，但能嚴重傷人的毒蛇畢竟是少數。

且蛇傷人是出於自衛，在沒有被碰觸或強烈干擾下，蛇和其他動物一樣，不會主動攻擊體型比牠大許多的人類。在山林間行動時，多注意眼前事物，就能大大減低誤踩或誤觸壓到蛇的情況。

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套書內容還有涵蓋蜘蛛、蜂及蜂窩、直翅目昆蟲、蟲癭、蝸牛、蛙、鳥、石虎、蝙蝠等各物種，內容豐富。

其中「環境大富翁」桌遊，則引領學員從如何配置與投資自然資源、人力資產及金融資產的遊戲裡，發現自然環境與棲地保育，可為人們帶來的真實效益、資產與收益，並從中體悟人們需要合作保有生物棲地此一公共財，進而深植保護動物棲地就是保護人類的生活與永續利益的價值觀。（編輯：陳政偉）1110713