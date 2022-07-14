全國農業金庫：未參與任何ODA計畫

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）網傳全國農業金庫將投入政府開發援助（ODA）計畫，農業金庫今天澄清，此與事實不符，不實訊息恐衝擊農業金融，呼籲勿再轉傳。

全國農業金庫發布新聞稿指出，近日有部分人士再度透過社群通訊軟體及臉書等管道，恣意散布農業金庫將投入ODA計畫相關訊息，並傳送2018年4月2日立法委員所召開「農漁血汗7000億，丟去海外乎乾啦（ODA）」記者會影片連結及相關言論。

農業金庫表示，農業金庫未參與ODA計畫，已經經行政院、行政院農業委員會、行政院農業委員會農業金融局及農業金庫多次透過官方網頁、媒體投書、記者採訪、臉書網頁、新聞稿等多元管道，澄清不實資訊。

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農業金庫也提到，曾於2019年9月，曾對70名謠言散布者採取法律途徑提告，經解釋說明後，多名網路散布者充分理解農業金庫和ODA計畫無關，並願意道歉及張貼澄清文。

農業金庫指出，截至今年6月底止，農業金庫存款總額新台幣8237億元，其中農漁會轉存款7846億元，佔95.25%，因此農業金庫的存款主要來自農漁民，若因ODA不實訊息轉傳，進而對農業金融穩定造成衝擊，最終受傷害的是廣大農漁民，希望各界能協助澄清謠言以正視聽。（編輯：管中維）1110714