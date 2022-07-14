全台首例 10歲白血病童細胞治療康復

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）小女孩亭亭6歲時被診斷出罹患兒童B細胞急性淋巴性白血病，經化療後仍在去年復發。今年4月亭亭接受CD19 CAR-T細胞治療後順利康復，回家歡慶10歲生日，成台灣首例。

2012年美國小女孩Emily罹患急性淋巴性白血病，成為全球第1個接受CD19 CAR-T細胞治療的兒童，治療後體內癌細胞已經完全根除，這10年來每年Emily都會PO張照片，向全世界宣告自己沒有受到癌症的侵襲。

台大醫院今天上午舉行「台灣版Emily！CD19 CAR-T細胞治療突破性成果 臺大醫院幫助女童順利康復重獲新生」記者會，台灣首名正式接受CD19 CAR-T細胞治療的小女孩亭亭，和爸爸、媽媽一同現身，分享重獲新生喜悅，也盼能帶給其他病友希望。

回想陪著亭亭抗癌4年3個月來一路點滴，亭亭媽媽說，亭亭發病時年紀很小，才幼兒園大班，對生病懵懵懂懂，所以她告訴亭亭這就像感冒，生病了吃藥就會好，不要讓亭亭有太多想法，每天在醫院快快樂樂就好。

亭亭媽媽還提到，亭亭第1次發病在醫院待了一、兩個月回家，感想是醫院很好玩，謝謝台大打造親善環境，雖然最後復發了，但很慶幸之前便和醫師討論到細胞療法，因此一復發就決定執行，如今亭亭康復出院，希望能幫助更多小朋友。

台大醫院小兒部主任李旺祚致詞指出，癌症是兒童的第二大死因，其中急性白血病佔有重要比例，過去罹病的孩童要接受化學治療，但有部分孩子對化學治療反應不良，可能需要接受骨髓移植，即使找到合適對象，恐一輩子服用抗排斥藥物，過程中也可能產生併發症。

台大醫院血液腫瘤科醫師周獻堂簡報表示，每年約有500例新發病癌症兒童，有25%、約125人是急性淋巴性白血病，其中1.5成孩童治療反應不佳或復發。

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周獻堂說，亭亭在6歲時罹患兒童B細胞急性淋巴性白血病，在當時屬於較難完全治癒的個案，更找出壞細胞中有致病性基因突變，即使未來接受幹細胞治療，仍可能造成併發症。

周獻堂表示，亭亭首次發病後3年治療期間，進行化學、標靶治療，仍舊復發，今年決定接受CAR-T細胞治療，在接受一次性注射後，成功康復，目前已驗不到癌細胞，仍持續觀察。（編輯：管中維）1110714