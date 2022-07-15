花蓮5個月大男嬰罹患MIS-C 住院12天治療康復

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣5個月大的男嬰「元元」於5月確診，康復後因持續發燒、食慾不振等症狀，送醫發現罹患MIS-C（多發性系統發炎症候群），經住院12天治療康復出院。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞稿指出，男嬰「元元」（化名）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診康復後，7月1日出現發燒、咳嗽有痰及食慾不佳等狀況，隔天由家長送往急診，當時急診值班的小兒心臟科醫師劉俞暄立即安排確認，經詳細檢查，確認為多發性系統發炎症候群（MIS-C）是全台最年幼個案。

慈濟醫院表示，MIS-C好發年齡層為6至12歲，通常發生在COVID-19確診後2至6週後，症狀為發燒及身體多個器官嚴重發炎，接近一半患有MIS-C的兒童，可能合併有低血壓或休克。

慈濟醫院指出，小兒部團隊給予「元元」免疫球蛋白（IVIG）、低劑量阿斯匹靈及類固醇治療，治療後隔天就退燒，抽血數據也逐漸改善，不過住院期間歷經2次腸套疊，所幸及時發現治療，「元元」經住院12天治療康復出院。

劉俞暄提醒，若發現孩子眼睛充血、身體起紅疹、活動力變差、食慾下降且持續發燒就要多注意，建議盡快就醫評估，檢查發炎指數趨勢及心臟超音波檢查等。

劉俞暄表示，目前衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議，6個月以上的嬰幼兒施打COVID-19疫苗，家中若有6個月以上孩子，建議家長帶孩子施打疫苗，降低MIS-C的發生率。（編輯：戴光育）1110715