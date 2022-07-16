7/16本土2萬5251例 增72死、165例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增為2萬5251例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增165例中重症，死亡個案增72例；境外移入病例增45例。（編輯：陳政偉）1110716

疾管署新聞稿詳細說明如下：

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增25,296例COVID-19確定病例，分別為25,251例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增72例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,251例本土病例，為11,553例男性、13,684例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,350例），台中市（3,217例），高雄市（2,662例），桃園市（2,661例），台北市（2,358例），台南市（1,906例），彰化縣（1,249例），屏東縣（893例），苗栗縣（711例），雲林縣（708例），新竹縣（658例），宜蘭縣（627例），嘉義縣（508例），新竹市（499例），南投縣（453例），花蓮縣（425例），基隆市（400例），嘉義市（317例），台東縣（300例），金門縣（168例），澎湖縣（157例），連江縣（24例）。

指揮中心指出，今日新增72例本土病例死亡個案，為42例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、65例具慢性病史、52例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月6日至7月13日，死亡日期介於5月10日至7月13日。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為31例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（6例），越南（2例），印度、新加坡及澳大利亞（各1例）移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至7月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,187,307例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,940,192例排除），其中4,240,466例確診，分別為16,190例境外移入、4,224,222例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,103例COVID-19死亡病例，其中8,088例本土，個案居住縣市分布為新北市1,855例、台北市976例、台中市781例、高雄市737例、桃園市618例、台南市590例、彰化縣457例、屏東縣333例、雲林縣233例、南投縣223例、基隆市193例、宜蘭縣165例、苗栗縣164例、嘉義縣159例、花蓮縣139例、嘉義市129例、新竹縣128例、台東縣106例、新竹市78例、澎湖縣13例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

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