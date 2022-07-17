雙北花蓮防38度高溫 吳德榮：未來一週台灣會更熱

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（中央社記者張雄風台北17日電）中央氣象局今天針對9縣市發布高溫資訊，其中雙北、花蓮可能出現攝氏38度以上極端高溫。氣象專家吳德榮表示，未來一週熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣還會更熱。

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天白天台北市、新北市地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能有38度極端高溫出現；基隆市、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；桃園市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號，預估高溫在36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台近山區也偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生的機會。

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吳德榮提到，今明兩天熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度；花、東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，19、20日太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨；21至24日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱，部分地區有機會挑戰今年的最高溫記錄；應注意防曬、防中暑，並密切注意最新模擬資料。（編輯：管中維）1110717