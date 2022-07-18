台南鹽水溪陸蟹繁殖季 市府設警示牌防路殺

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊目前正值凶狠圓軸蟹繁殖季，為減少陸蟹遭行駛中車輛「路殺」，市府農業局在重要路口設置警告牌，提醒用路人避讓，並將擇機發動志工護送陸蟹釋幼。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，鹽水溪下游感潮帶岸邊，每年6至11月是凶狠圓軸蟹繁殖季，抱卵母蟹會從陸域棲地前往水域釋幼，因附近道路車輛往來頻繁，不時發生陸蟹遭輾壓「路殺」。

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台南市農業局長李建裕表示，台江國家公園管理處在國家公園範圍內做了許多護蟹措施，幫助陸蟹媽媽安全生產，市府除與台管處合作，另在鹽水溪河岸民權路四段至安北路間機車便道設置警告，並將逐步在其他容易發生陸蟹路殺處設置警示牌，提醒用路人行車降速避讓。

李建裕表示，另將要求附近路段的道路管理單位為現有路燈加設光罩，減少陸蟹被路燈光線吸引迷失方向，一直在道路上徘徊，未來也計劃發動志工使用畚箕等工具護送陸蟹上堤岸釋幼。（編輯：管中維）1110718