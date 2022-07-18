更多編輯台推薦新聞：
看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

周婕妤不敵英國名將費雪 世運會撞球女子9號球摘銀
運動

周婕妤不敵英國名將費雪 世運會撞球女子9號球摘銀

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
首頁 / 生活

台南鹽水溪陸蟹繁殖季 市府設警示牌防路殺

2022/7/18 10:25（7/18 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊每年6月至11月為凶狠圓軸蟹繁殖季，抱卵母蟹會從陸域棲地前往水域釋幼。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月18日
台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊每年6月至11月為凶狠圓軸蟹繁殖季，抱卵母蟹會從陸域棲地前往水域釋幼。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊目前正值凶狠圓軸蟹繁殖季，為減少陸蟹遭行駛中車輛「路殺」，市府農業局在重要路口設置警告牌，提醒用路人避讓，並將擇機發動志工護送陸蟹釋幼。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，鹽水溪下游感潮帶岸邊，每年6至11月是凶狠圓軸蟹繁殖季，抱卵母蟹會從陸域棲地前往水域釋幼，因附近道路車輛往來頻繁，不時發生陸蟹遭輾壓「路殺」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市農業局長李建裕表示，台江國家公園管理處在國家公園範圍內做了許多護蟹措施，幫助陸蟹媽媽安全生產，市府除與台管處合作，另在鹽水溪河岸民權路四段至安北路間機車便道設置警告，並將逐步在其他容易發生陸蟹路殺處設置警示牌，提醒用路人行車降速避讓。

李建裕表示，另將要求附近路段的道路管理單位為現有路燈加設光罩，減少陸蟹被路燈光線吸引迷失方向，一直在道路上徘徊，未來也計劃發動志工使用畚箕等工具護送陸蟹上堤岸釋幼。（編輯：管中維）1110718

台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊目前正值凶狠圓軸蟹繁殖季，市府農業局在鹽水溪河岸民權路四段機車便道設警告設施，盼減少路殺。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月18日
台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊目前正值凶狠圓軸蟹繁殖季，市府農業局在鹽水溪河岸民權路四段機車便道設警告設施，盼減少路殺。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月18日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族