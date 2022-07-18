目睹車禍怎辦？高醫開辦民眾版到院前創傷救命術

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）目睹車禍發生怎麼辦？高醫日前開辦全台首場到院前創傷救命術民眾版課程，教導民眾如何現場施救，而非呆立一旁不知所措，以期將創傷照護普及化、降低死亡率。

依衛生福利部公布民國109年的國人十大死因，事故傷害雖然已從十大死因的第6名降至第7名，但仍造成近7000人死亡，死亡人數更較前年上升。高雄醫學大學附設中和紀念醫院繼去年推動到院前創傷救命術課程（PHTLS)，提升第一線消防現場緊急救護處置後，今年更引進這項課程的初階反應人員版本，教導民眾現場施救。

為期兩天課程15、16日兩天在高醫舉行，時值暑假包括高中職學生及校務人員30多人報名參加。課程包括呼吸及給氧；循環、出血及休克；頭部與脊椎創傷、快速評估外傷病人及簡易處置等講習，以及幫助病人安全移動及脊椎固定等情境演練。

高醫外傷及重症外科主任陳昭文今天表示，台灣救護車平均到達事發現場時間為6分鐘，與世界先進國家差不多，但因創傷造成的傷害死亡可能在2、3分鐘內就發生。若事故現場民眾能適時伸出援手，有機會減少傷患死亡，並改善預後狀況。

課程主持人、高醫外傷及重症外科醫師唐貞綾指出，PHTLS的初階反應人員課程跟PHTLS課程一樣，都是由美國國家緊急救護技術員學會（NAEMT）規劃設計，參與學員在測驗通過後，一樣可領到由NAEMT核發的國際證照，差異僅在初階反應人員課程是專為沒有相關醫療基礎的民眾設計，較為簡明易學。

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唐貞綾表示，期望將基礎創傷照護概念推入民間，讓嚴重創傷患者，從一受傷到送抵醫院後每個階段，都能有效溝通、相互協助，挽救患者生命、減少失能程度，讓患者盡可能康復回歸正常生活。

參與課程的林姓高中生表示，希望日後如果遇到的時候，不再只是呆立一旁或是快速經過，而是可盡一己之力幫助別人。同時透過課程也了解，想幫助別人不能只靠滿腔熱血，還要能考量自身安全和能力，才不會增加第一線119救護人員困擾或造成病人更進一步傷害。（編輯：孫承武）1110718