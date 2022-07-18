宜蘭增山林泡湯秘境 碧候溫泉啟用

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭縣南澳鄉「碧候溫泉」位於泰雅族部落，占地1.7公頃，在原民會補助下，縣府斥資新台幣8300萬元興建，今天舉辦開幕啟用典禮，明天對外營運，宜蘭增添一處山林泡湯秘境。

縣府透過新聞稿指出，今天開幕啟用典禮，安排原住民獵刀砍斷黃藤別具意義，黃藤是原住民族重要纖維料作物之一，莖部強韌富有彈性，象徵感謝原住民族委員會、縣議會、公所、部落堅韌排除萬難齊心合力促使「碧候溫泉」開園決心。

宜蘭縣長林姿妙表示，歡迎民眾前來南澳鄉認識碧候溫泉，體驗原鄉之美和品嚐部落美食，享受大自然山林美景。

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縣府指出，「碧候溫泉」為碳酸氫鈉泉，透明無色無味，泉溫平均攝氏40度至50度，為全台3大秘湯示範區之一。園區有6間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座，除泡湯外，地方農漁特產及文創品也可進駐販賣。

縣府表示，由於此地區隸屬碧候比亞豪部落傳統領域，縣府回饋比亞豪部落村民免費入園泡湯（僅限露天風呂男女湯、露天SPA池），此外，為保障原住民基本權利，優先培養在地部落人才，希望藉由文化資產與溫泉觀光的連結，吸引遊客前來觀光，促進產業發展。（編輯：李錫璋）1110718