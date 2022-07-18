國際生物奧賽台生3金1銀 嘉中學生包辦2金

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2022年國際生物奧林匹亞競賽17日頒獎，台灣代表隊勇奪3金1銀，4名國手中有2名來自嘉義高中，分別是應屆畢業生的劉宸安（左2）、升上高三的黃亮昕（右2），雙雙榮獲生奧金牌，師生與有榮焉。（嘉義高中提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月18日

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）2022年第33屆國際生物奧林匹亞競賽昨天頒獎，台灣勇奪3金1銀，4名國手中有2名來自嘉義高中，分別是劉宸安、黃亮昕榮獲生奧金牌，揚名國際、為國爭光，師生與有榮焉。

國立嘉義高中今天發布新聞稿指出，2022年第33屆國際生物奧林匹亞競賽在亞美尼亞的葉里溫大學舉辦，這是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響以來，國際生奧的首次實體國際競賽，台灣選手獲得3金1銀，國旗再度於世界的舞台迎風飄揚，讓世界看到台灣。

嘉中指出，第33屆國際生物奧林匹亞競賽昨天晚間舉辦頒獎典禮，台灣代表隊勇奪3金1銀，4名國手中有2名是嘉中學生，分別是應屆畢業生的劉宸安、升上高三的黃亮昕，雙雙榮獲生奧金牌，揚名國際、為國爭光。

嘉中表示，劉宸安今年經繁星推薦已錄取國立台灣大學牙醫學系；這次征戰國際，由嘉中老師葉貴華擔任隨隊指導教師，協助並照顧選手生活，且給予競賽指導。

校方指出，嘉中去年也有2名學生入選國際生物奧林匹亞國手，分別是杞亮昀、吳家愷，2人也為台灣奪下雙金，目前分別就讀台大醫學系與陽明醫學系。

嘉中校長陳元泰表示，嘉中學生連續2年為國拿下雙金，實屬不易，除了歸功於教師平日輔導學生紮實的學習，奠定深厚的基礎學科知識外，也展現嘉中教學團隊培養人才的實力。（編輯：黃世雅）1110718