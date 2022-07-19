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高中免試入學錄取率99.26%創新高 956人落榜

2022/7/19 12:01（7/19 12:14 更新）
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111學年度高中免試入學管道19日放榜，錄取率99.26%，創歷年新高。圖為5月國中教育會考應試考生。（中央社檔案照片）
111學年度高中免試入學管道19日放榜，錄取率99.26%，創歷年新高。圖為5月國中教育會考應試考生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北19日電）111學年度高中免試入學管道今天放榜，有12萬9382人報名，錄取12萬8426名，錄取率99.26%，創歷年新高，但仍有956人落榜，招生缺額約5.3萬個。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，全國15個就學區辦理111學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，今天公告分發結果，學生可於上午11時起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，7月21日辦理報到。

111學年度免試入學招生簡章提列總名額20萬7142名，扣除試辦學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、技優甄審入學及免試獨招等招生管道錄取和報到名額後，未招滿的缺額則回流到免試入學管道，因此15個就學區的實際招生總名額為17萬3809名。

根據國教署資料顯示，111學年高中免試入學管道最後總招生名額為18萬2400個（含外加），12萬9382人報名，錄取12萬8426名，錄取率99.26%，創歷年新高，但仍有956人落榜，招生缺額5萬3974個；台東區、澎湖區、金門區錄取率皆100%，基北區（98.93%）、彰化區（98.61%）相對較低。

特色招生考試分發入學部分，111學年度有基北區、桃連區、嘉義區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，7校合計提供217個名額，總報名人數364名，合計錄取172名，錄取率47.25%，缺額45個。

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國教署提醒，錄取學生務必依規定時間向錄取學校報到，未獲錄取的學生，可再報名特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月15日起公告於「111學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站

另外，未獲錄取的學生也可參加各主管機關核准學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，將於8月8日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。（編輯：張芷瑄）1110719

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