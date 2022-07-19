興大紀錄國際生疫情下困境 盼更多人關懷了解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中19日電）COVID-19疫情影響下，來台求學的國際生面臨許多狀況，無法返鄉、收入減少等問題，中興大學將國際生在台故事拍成紀錄片，希望更多人關懷及了解。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延全球，興大今天在新聞稿中指出，不少來台求學的國際生，可能面臨無法返鄉、經濟收入減少、社交活動暫停等問題。興大國際處與國際生第一線接觸，在疫情期間即時提供外國學生國內與校內防疫資訊和措施。

興大國際處表示，除了在學生遭遇突發事故時，協助急難救助，近日還將國際生在台故事拍成紀錄短片，期盼透過鏡頭呈現國際生的故事，分享他們觀察到的台灣防疫措施，也記錄國際學生在疫情時，如何勇敢面對挫折的正向力量。

來自越南的中文系學生鄧劉金玉（Dang Luu Kim Ngoc），2021年8月父母因生病未及時送醫而過世，加上家教與工讀都停擺，經濟與心理都面臨很大的壓力，幸好學校提供急難救助金。

疫情趨緩後，劉金玉的工讀與家教都恢復，加上台灣朋友的支持，陪她度過人生低谷。她想跟在天上的父母說：「不用擔心，我會好好照顧自己，未來畢業後也希望在台灣找到工作。」

來自印尼的應用經濟系文容嘉（Widya Satya Nugraha），已1年半沒回鄉，很想念家人，加上疫情期間兼職工作暫停，課程全面改為線上，沒辦法與朋友聚會，心情上比較低落，他利用這段時間，把過去實驗與研究的數據整理，發表3篇國際論文，這對他來說是意外的收穫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文容嘉表示，台灣對於疫情有效管制，加上民眾遵守出門戴口罩等防疫措施，讓他覺得在台灣生活相當安心，原本申請到其他國家的博士入學資格，後來他還是決定留在興大。

來自菲律賓的動物科學系學生范經陌（Gilmour T. Valdez）說，妻女在菲律賓確診，但他在台灣沒有辦法親自照顧，非常焦慮且自責，只能拜託在菲的其他家人幫忙。這段期間，校內師生也很體恤他，主動減少工作量與學業壓力，國際處提供急難救助金。由於看不懂中文，疫情期間國際處提供的疫情資料，對他助益很大，感謝學校像家人般地照顧他。（編輯：郭諭儒）1110719