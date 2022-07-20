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賣家手續費8/1再調漲 蝦皮：因應市場機制

2022/7/20 16:47（7/20 16:58 更新）
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蝦皮購物在官網公告，將從8月1日開始調漲賣家成交手續費。（中央社檔案照片）
蝦皮購物在官網公告，將從8月1日開始調漲賣家成交手續費。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北20日電）蝦皮購物今天在官網公告，將從8月1日開始調漲賣家成交手續費，距離上次調漲僅過3個多月，引起賣家不滿。蝦皮表示，相關手續費調整皆是因應市場機制。

蝦皮官網公告指出，8月1日起將陸續開放賣場新功能，包含行動版賣場布置、目標買家折扣券、更多樣化的賣場布置模板、進階圖片編輯器，同時也將調整部分收費機制，透過持續加碼全站折扣券與超商免運券等活動，精進賣場管理功能等各種優化。

根據蝦皮公告，8月1日起非商城賣家在非促銷檔期的成交手續費從3%調漲到4%，單件商品最高收取成交手續費新台幣600元；在促銷檔期的成交手續費從4%調漲到5%，單件商品最高收取750元。

針對商城賣家，若未參與長期或短期免運、蝦幣回饋活動，在促銷檔期將收取最高9%的成交手續費。

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對此，蝦皮發出聲明表示，蝦皮致力於提升整體台灣電商市場質量、優化每位消費者的消費體驗；近期也持續推出創新功能，包括享有更多樣化的賣場布置模組與編輯功能，提升賣家管理與運營的便利度，且提供賣家更具品質的行銷方式。

蝦皮強調，相關手續費調整皆是因應市場機制調整，讓台灣電商產業得以健康永續經營，蝦皮將持續推出創新功能、優化平台，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境，讓台灣電商產業邁向電商平台、賣家、消費者的三贏。（編輯：黃國倫）1110720

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