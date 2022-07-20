南市房價引關注 地政局稽查維護不動產交易安全

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近日媒體報導台南房市開價「6字頭」創新高引關注，台南市地政局20日邀集消保官到建案銷售中心現場聯合稽查，結果該案目前尚未對外銷售，現場無相關銷售文件，代銷業者也說明，「6字頭」房價純屬開價，非真正銷售價格。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年7月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）近日媒體報導台南房市開價「6字頭」創新高引發關注，台南市政府地政局今天邀集消保官前往這處建案銷售中心現場聯合稽查，以維不動產交易安全，並預防炒房歪風。

地政局長陳淑美透過新聞稿表示，依現場稽查結果該案目前尚未開始對外銷售，現場沒有相關銷售文件，尚無發生哄抬炒作與紅單轉讓等違規情事；代銷業者也說明，「6字頭」房價純屬開價，非真正銷售價格。

陳淑美呼籲，依新制規定，銷售預售屋於簽訂買賣契約書30日內，即須申報實價登錄。民眾可至內政部不動產交易實價查詢服務網查詢附近買賣實例，作為買賣參考，本案尚無實價登錄資料，勿受開價或報導影響交易判斷。

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台南市近年在產業帶動與整體開發區開發下，不動產市場交易熱絡，價格也引發關注，市長黃偉哲呼籲業者發揮自律精神，避免發生搶買、排隊等炒作行為。並指示地政局及消保官等相關局處持續追蹤，發現有紅單交易、違法私下轉賣哄抬或實價登錄不實等情事，一律嚴查嚴辦。

另外，針對近期延遲交屋消費糾紛頻傳，地政局也對業者加以宣導，契約完工日期應與消費者詳加說明，不可逕以建造執照建築期限展延，據此要求消費者無條件配合展延契約完工日期。除持續辦理查核作業，關注後續是否有違規情況，以維護市場交易秩序，加強對消費者權益保障。（編輯：孫承武）1110720