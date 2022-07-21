縱谷缺海風熱爆 玉里二期稻作插秧期調節水源分配

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中央氣象局21日持續發布高溫資訊，午後花蓮玉里已測得攝氏40.7度、卓溪40.2度，而40.7度更是今年入夏以來全台最高溫，許多花蓮民眾到溪邊戲水消暑。中央社記者李先鳳攝 111年7月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）今天熱爆了，花蓮氣象站指出，玉里測站測出攝氏40.7度，創下遷站以來最高溫紀錄，主因縱谷缺乏海風調節；玉里二期稻作正逢用水高峰插秧期，水利署協助調節。

氣象局今天持續發布高溫資訊，今天午後花蓮玉里已達攝氏40.7度、卓溪40.2度，而40.7度是今年入夏以來全台最高溫。

花蓮氣象站主任譚廉接受中央社記者訪問表示，玉里測站2008年遷址到玉里南端的樂合國小附近，今天40.7度創下遷站以來最高溫，打破前次2019年39.2度的紀錄；由於這波高壓持續，預測到下週一前仍是高溫情形。

譚廉指出，縱谷被中央山脈、海岸山脈阻隔，海風吹不進來無法調節，白天陸地上升氣流快，所以是萬里無雲的炎熱天氣。

玉里、卓溪主要作物為稻米，玉溪農會總幹事蔡宗翰告訴中央社記者，現在正是二期稻作插秧期，是用水高峰期，已有一段時間沒下雨了，農民開始擔心，要求農田水利署花蓮管理處留意，協助調節水源供給。

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吉安鄉有較大面積種植蔬菜，已有菜農向民代哭訴「龍鬚菜、紅鳳菜都枯死了，損失慘重」；上午縣府、農田水利署花蓮管理處、台灣自來水公司、吉安鄉公所、農會等單位派員現勘。

由於天旱、灌溉水量不足，農民搶水灌溉，勘災後初步決議，農田水利署花蓮管理處立即水圳清淤，並採取有效水源分配管理；將拜訪東部發電廠，解決發電廠尾水水量不足，影響農田水源灌溉問題；有關農損部分，由吉安鄉公所初估損失報縣府處理。（編輯：陳仁華）1110721