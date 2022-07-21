2成癌友自費破百萬 盼加速推動商保補位健保

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）據癌症希望基金會公布最新調查，台灣近7成5癌症患者曾自費治療，甚至2成癌友平均自費金額破百萬，基金會呼籲，應加速推動商業保險補位健保，8成癌友希望相關規劃由政府領航。

癌症希望基金會於今天舉辦記者會中公布「癌友自費調查報告」，蒐集300名癌友或家屬提供自費數據，發現自費已成癌症治療常態，近7成5病人曾在手術、化療、標靶與免疫治療使用自費項目，2成癌友平均自費達新台幣125萬元，其中最多為標靶治療（53%）與免疫治療（13%）。

今年48歲的肺癌3期患者可樂先生，就是曾經使用自費療程癌友之一，他為了儘快接受合適的治療，選擇自費新藥，一年治療耗費300多萬元。所幸，可樂先生的錢沒有白花，病情穩定控制，但他坦言，自費用藥的底氣，來自於有足額的保險理賠。

據這次新公布的調查發現，癌友支付治療自費的資金主要是商業保險以及儲蓄，74%使用商業保險理賠、68%運用個人儲蓄；值得注意的是，對癌症第3或第4期等相對晚期癌友而言，有4成患者認為保險理賠不足以支付醫療費用。

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根據國民健康署108年癌症登記報告，新發癌症人數逾12萬人，罹癌人數攀升，但因醫療進步，癌症5年存活率已逾6成。癌症希望基金會董事長王正旭說，癌症治療趨勢朝向精準醫療，費用普遍昂貴，以肺癌標靶藥為例，如未獲健保給付，每月自費可能超過10萬元，免疫治療更高達30至40萬元。

王正旭表示，這次癌友自費調查揭露，商業保險成為病人能否接受自費治療的關鍵助力，高達8成的癌友希望商保補位健保的落實是由政府領航，而非由商業保險公司完全主導，呼籲政府需要行政院出面協調衛福部與金管會跨部門合作、與商保業者協作，才有可能開發真正補位健保的商業保單。（編輯：陳政偉）1110721