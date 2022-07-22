高雄國際旅展祭好康 搶疫後報復性旅遊商機

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2022高雄市旅行公會國際旅展22日在高雄展覽館登場，現場匯集海內外機構、公私部門300多個攤位，吸引許多民眾到場參觀。（高雄市旅行公會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄國際旅展今天在高雄展覽館登場，吸引300多個公私部門設攤，業者看好暑假搭上後疫情國內報復性旅遊潮，配合國旅補助推出「類出國」及深度旅遊方案，價格下殺搶商機。

高雄市旅行公會舉辦2022國際旅展，今天在娜麓灣樂舞劇團的精采演出下盛大登場，匯集海內外機構、公私部門300多個攤位參展，高雄市副市長史哲、交通部觀光局副局長周廷彰等人也出席參與盛會。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑現場表示，今年旅展攤位因為受疫情影響不如往年多，但仍有許多國外參展單位，國旅方面除有各縣市精心設計的深度旅遊，還有業者推出「類出國」行程。

蔡宗佑說，業者看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後島內「報復性旅遊消費」潮，又適逢暑假旅遊旺季，加上國內旅遊補助，推出搭配方案、價格下殺，盼搶這波商機，因應疫情造成旅遊市場變化，優惠多可延用到明年。

蔡宗佑指出，台灣防疫成功也吸引來自日本、菲律賓、帛琉、印度、馬來西亞等國旅遊單位來台行銷觀光，其中日本更大陣仗匯集9縣市公私部門來台搶客。

旅展現場匯集各國觀光局和台灣各地最新吃喝玩樂資訊，業者推出眾多好康，包括飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起；各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅。

原住民族委員會推出的「部落心旅行」，持續攜手部落、旅行社及部落溫泉推出20條以上旅遊經典遊程，並新增「歲時祭儀」及「秘境溫泉」2大旅遊主題，帶領民眾以深度體驗方式走進部落，沉浸大自然及文化洗禮。

高雄市旅行商業同業公會表示，旅展到25日，歡迎民眾把握今年暑假唯一的南台灣旅展，搶便宜、搶好康，行動支持觀光旅遊業。（編輯：郭諭儒）1110722