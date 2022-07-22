檢討連假匝道管制 立委籲大數據滾動式調整

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（中央社記者范正祥台北22日電）連續假期匝道管制措施，評價褒貶不一。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今天呼籲政府，應根據最新的大數據資料判定與推估，研議連續假期匝道管制的匝道、時段及規則是否滾動式調整，因應實際狀況。

坪林等地區民眾日前向邱臣遠、蔡壁如等人陳情，反映每逢連續假期國道5號石碇及坪林實施南向「入口匝道封閉管制措施」，嚴重影響居民生活需求，居民希望交通部高速公路局研議發放居民通行證，開放可以憑證開車進入上述匝道。

邱臣遠、蔡壁如及台灣民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今天於民眾黨立法院黨團會議室共同召開記者會，希望高公局能思考一下如何兼顧交通疏導和居民生活。

蔡壁如表示，根據地方民眾所說，以坪林為例，目前坪林區人口數千人，但長住坪林的人口大約3000人，車輛只有少數幾百輛，當地居民生活有時遇到其他路段坍方，必須仰賴國道5號對外，如果連續假期硬性封閉匝道，對居民非常不方便。

關於民眾陳情，邱臣遠說，本案已於6月6日召開協調會，但未獲改善。上次協調會後高公局於7月5日回函，表示未來於連假尖峰日實施0至12時坪林南向入口匝道封閉期間，現場管制於0至5時採權宜作法，提供地方民眾使用，但於上午5時後，仍需完全封閉坪林南向匝道入口至12時，以紓解國道5號主線南向尖峰車流。

邱臣遠說，高公局的回覆，經當地居民討論，他們願意由地方配置執勤員警檢視欲通行車輛是否持有地方居民通行證，盼高公局能夠解鎖連續假期5時至12時對石碇、坪林居民車輛實施的時段性匝道封閉，讓持有通行證車輛能開上南下匝道。

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蔡壁如表示，實施國道「匝道封閉」等疏導措施，以避免國道路段發生壅塞，大家可以理解。不過整個時空環境不同，疫情影響各地經濟及減少觀光旅遊活動，車流量在時間與數量上會有所不同，應根據最新的大數據資料判定與推估，研議連續假期匝道管制的匝道、時段及規則是否應該滾動式調整，以因應實際狀況。

部分坪林當地居民代表今天也出席記者會，訴求7月29日前高公局應給予坪林民眾合理的答覆，否則居民將醞釀發動抗爭，不排除於8月5日發動抗爭。（編輯：林興盟）1110722