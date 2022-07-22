疫苗第4劑50歲以上接種 新北開放預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市政府衛生局長陳潤秋（圖）22日下午在COVID-19疫情說明會表示，即日起開放50歲以上民眾，接種第3劑疫苗並間隔滿150天者，可預約接種第4劑疫苗，市府也尊重個人施打意願。中央社記者黃旭昇新北攝 111年7月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府衛生局今天表示，50歲以上的民眾符合接種COVID-19疫苗第4劑資格者，今天起可以向衛生所、醫院、診所預約接種；疫苗種類沒有限制，初步統計有將近39萬人符合資格。

中央流行疫情指揮中心20日宣布，22日起擴大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第4劑接種對象，開放50歲以上民眾施打，須與第3劑間隔5個月。

新北市府衛生局長陳潤秋今天下午在疫情說明會表示，新北有29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站，自22日起開放50歲以上民眾打第4劑疫苗，民眾可至衛生局網站的「新北市COVID-19疫苗接種地點資訊」查詢，並直接與各合約院所預約接種。

陳潤秋告訴中央社記者，依照中央規定，接種第4劑的疫苗種類並無限制，目前疫苗量相當充足；至7月底，新北市50至64歲成人有38.9萬人接種第3劑，並間隔滿150天，符合預約資格。市府尊重個人意願以身體狀況，會配合安排讓民眾方便施打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近期國際Omicron亞型變種病毒BA.4、BA.5疫情再起，陳潤秋表示，配戴口罩可以保護自己也保護別人，國人也都有配戴口罩的習慣，建議民眾依照自身健康狀況與活動當下的人群狀況戴口罩，不傳染別人也不受到別人傳染，畢竟現在還是有不少的確診者。

副市長劉和然在會中表示，中央疫情指揮中心公布今日新北COVID-19確定病例，4140人採檢陽性，居家照護執行中1萬3350人，居家隔離列管數7854人。依照疫情發展狀況觀察，仍持續呈現水平發展，下降幅度相當緩慢。（編輯：張銘坤）1110722