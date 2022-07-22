坪林居民指匝道管制影響生計 高公局：適時調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）坪林居民向立委陳情指近年連假期間國5坪林南向匝道封閉管制，影響生計，盼能有通行證，否則擬發動抗爭。高速公路局今天回應，目前已有權宜作法，後續會適時調整封閉時段。

台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如及民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今天召開記者會表示，坪林居民陳情指出，近2年連續假日國道5號石碇及坪林實施南向「入口匝道封閉管制措施」，嚴重影響居民生活需求，居民希望交通部高速公路局研議發放居民通行證，開放可以憑證開車進入上述匝道。

部分坪林當地居民代表也出席記者會，訴求7月29日前高公局應給予坪林民眾合理的答覆，否則居民將醞釀發動抗爭，不排除於8月5日發動抗爭。

高公局發布新聞稿回應，為避免再次發生109年端午節連假，國5南向嚴重壅塞及停等車隊嚴重回堵至地方道路，高公局利用大數據分析並召開專家學者座談會研議，多數專家學者贊成將石碇及坪林南向入口封閉，降低這2處交流道匯入車輛對國5主線整體車流的干擾。

高公局說，連假實施坪林南向匝道管制後，國5南向壅塞比例大幅降低超過4成，已大幅改善整體壅塞狀況且地方交通也能維持順暢。

高公局說，109年中秋節連假開始實施匝道封閉措施前，與地方政府及當地居民多次說明與溝通，且僅針對尖峰日凌晨0時至中午12時，短暫封閉往宜蘭方向入口，不影響當地往台北醫療使用需求，也不影響大台北地區民眾往返坪林地區，已儘可能降低對地方觀光衝擊。

而109年中秋節後的連續假期，高公局考量坪林地方民眾需求及配合連續假日車流特性，已調整縮短該入口匝道的封閉時段，例如，今年清明節連假前1、2週的週六及今年勞動節連假第1、2日，實施清晨5時至中午12時，封閉石碇、坪林匝道。

高公局表示，連假期間實施的匝道封閉措施，是於匝道入口處吊放混凝土紐澤西護欄，現場並無另外派駐人員警力，且西部國道已有多處入口匝道實施時段性封閉措施，並無發放通行證作法，以維全國一致性及公平性。

高公局考量坪林地區交通多依賴國道，且行駛替代路線台9線較費時，後續將視連假國5車流狀況，於凌晨0時至5時封閉期間採權宜作法，提供地方民眾使用，但上午5時後仍須完全封閉，以紓解國5主線南向尖峰車流。

針對坪林居民研擬抗爭，高公局表示尊重，後續會視假期特性，適時調整匝道封閉時段，兼顧地方使用國道的需求。（編輯：陳政偉）1110722