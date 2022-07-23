首波夏日節電活動開跑 台電攜手故宮南院辦實境解謎

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（中央社記者蘇思云台北23日電）近期天氣炎熱民眾用電量也創新高，台電今天表示，2022年首波夏日節電活動攜手嘉義故宮南院，舉辦「玩義偵探家」大型實境解謎遊戲，讓民眾在遊戲中學習節電概念，活動將在今天下午開跑。

台電今天發布新聞稿，「玩義偵探家」自7月23日至7月29日，舉辦為期6天的實境解謎遊戲（25日配合博物館休館）。今天下午將在嘉義故宮南院舉辦活動開幕儀式，由台電副總經理陳銘樹、在地家庭扶助中心朴子服務處的小朋友們，與東森幼幼台超人氣KIWI姐姐及浣熊哥哥唱跳帶動下，熱鬧揭開序幕。

台電指出，「玩義偵探家」實境解謎遊戲，以乾隆皇帝穿越時空背景設定，結合節電方法及故宮南院當期「謎樣景泰藍」和「人氣國寶展」展覽，參觀民眾只要當天完成4大關卡挑戰並成功開啟寶箱，就可獲得紀念禮物並參加抽獎，有機會把多項好禮帶回家。

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台電指出，近年持續結合多元管道推廣全民節電，去年全國住宅總節電量創近年新高，一年省下約15億度，相當於近40萬戶家庭全年用電量。今年台電再度與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作，在7月到9月設計3波線上節電闖關任務，透過趣味遊戲傳達節電觀念，希望每個人都可以在生活中做出一點改變。

台電表示，為鼓勵民眾節電，將續推一系列節電活動，歡迎民眾關注「節電 從我改變」網站資訊（https://www.savepower.com.tw）。（編輯：翟思嘉）1110723