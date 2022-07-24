吳德榮：類熱浪持續發威 大台北上看39度
2022/7/24 08:32（7/24 09:04 更新）
天母運動公園內滿是人潮，有民眾以毛巾披頭，遮陽防曬。中央社記者裴禛攝 111年7月23日
（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天對18縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，「類熱浪」持續發威，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可升至39度；目前觀察，有熱帶擾動在琉球東方海面醞釀。
中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天白天桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機會。
另外，基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今、明兩天晴朗酷熱。
吳德榮提醒，今天類熱浪持續發威，最高氣溫比昨日略升，花東縱谷大約可升至41度，大台北則可升至39度；各地中午前後紫外線危險級，應避免戶外活動，慎防熱傷害。
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吳德榮說，26、27日高溫逐日微降、仍在高檔，各地晴朗酷熱，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨；28至30日各地仍晴朗炎熱，高溫略降；熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣緩慢增多，山區午後局部雷陣雨的機會及影響範圍逐日增加。
吳德榮提到，最新歐洲系集模式，模擬30日晚間8時台灣東方海面熱帶擾動的發展機率，以琉球東側海面機率較高，約60%，愈近台灣、機率愈低；但此為第7天的模擬，模式持續調整中，應續觀察。（編輯：管中維）1110724
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