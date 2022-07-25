澎湖民眾盼船速提升 航港局：高速船無法符合需求

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（中央社記者余曉涵台北25日電）多名立委今天呼籲高雄到澎湖馬公間的交通船可打造更快船速的船隻。交通部航港局回應，高速船多採輕構化設計，東北季風期間必須停航，無法提供穩定海運服務。

高雄、澎湖馬公間的新交通船澎湖輪，預計明年交船營運。前澎湖縣長陳光復今天與民進黨立委王定宇、趙天麟舉行記者會指出，澎湖輪船速與台華輪一樣，呼籲打造更快船速的船隻，符合澎湖民眾需求。

航港局今天晚間發布新聞稿表示，澎湖輪的建造是為取代已營運33年的台華輪，其主要交通需求是以運送車輛及民生物資為主要目的，高速船多採輕構化設計，東北季風期間受限海氣象條件必須停航，無法提供穩定海運服務。

航港局表示，且未來澎湖輪導入美學設計及休閒娛樂功能，旅客可享受在航程中全新的體驗與樂趣，以及慢活休閒感受，經航港局向地方民意代表及澎湖縣政府說明後，相關單位都表示理解與支持，目前澎湖輪正在日本內海船廠設計建造中，預計8月開工，明年4月下水，明年8月返台交船營運。

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航港局指出，澎湖輪規劃總噸位9980噸，全長約120公尺、船寬21公尺、船速不小於22節，載客數600人以上（臥鋪300人）、駛上駛下空間規劃可同時裝載80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個貨櫃裝載量（含冷凍櫃），新船規格設計可大幅改善台華輪載車空間不足問題，大型遊覽車位的設計並可為澎湖未來觀光注入新的動能。

航港局表示，離島船舶設計必須周延考量實際需求、營運可行性，以及穩定服務的提供，航港局在規劃過程已會同相關單位作完整專業考量。（編輯：張雅淨）1110725