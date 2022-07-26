基隆等3港教保中心8月陸續營運 員工托育沒煩惱

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）台灣港務公司為落實推動總統蔡英文提出「0到6歲國家一起養」及行政院「我國少子女化對策計畫」，於基隆、台中及高雄等3港設職場教保中心，8月中旬起陸續營運，員工托育沒煩惱。

台灣港務公司今天發布新聞稿，3港附設的教保中心提供員工（孫）子女優先登記就讀，強化企業育兒友善環境及家庭支持功能，並將名額開放外部幼兒就讀，減輕爸媽育兒負擔、孩子獲得更妥善照顧，擴大社會效益。

台灣港務公司說，各教保中心招收名額為60人，收托年齡2至6歲，委託由具有幼教專業經驗的外部非營利法人經營管理。

基隆港教保中心委託「社團法人台灣幼兒早期教育協會」、台中港委託「財團法人星光教育基金會」、高雄港委託「社團法人高雄巿社區教育協會」，3處非營利法人經營團隊均與台灣港務公司完成簽約，預計8月中旬起陸續開班營運。

台灣港務公司說，3港教保服務中心的內部裝修及外部環境都以幼兒需求為發想，注重設施安全性及購置新穎多元性教學設備。

基隆港教保中心特別規劃廣大的戶外遊戲空間，中心所在的建築物其餘樓層未來招商方向，將結合親子餐廳、書坊、才藝班、安親等產業，帶動城市與社區的教育產業共生發展。

台中港教保中心為全新建物，基地面積約為1300坪，規劃不同功能的獨立空間，可因應各類教學模式調整，透過室內的大落地窗讓自然光明亮室內空間，同時可讓小朋友視線觸及窗外大自然樹林景色，刺激感官發展。

高雄港教保中心位於高雄港旅運中心2樓，可眺望高雄港區，室內主要運用色彩明亮的淺色調，整體設計強調通透性，結合海洋、港口等區域條件，建構小朋友對於國際、世界觀的雛形概念。（編輯：張雅淨）1110726