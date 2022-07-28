新款特色鐵路便當 台灣鯛當主菜

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台鐵28日預告將發表一款新特色便當「幸福蒲燒鯛魚」，選用雲嘉南地區盛產的「台灣鯛」為主菜，配菜有糖漬蓮藕、阿里山特色的筍片、龍鬚菜及甜椒，再搭配酸甜的紫蘇梅；29日在嘉義車站台鐵便當店開賣。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月28日

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台鐵今天預告，明天將發表一款新的特色便當「幸福蒲燒鯛魚」，選用雲嘉南地區盛產的台灣鯛為主菜，將在嘉義車站及高雄流行音樂中心陸續開賣，採限量販售。

台鐵發布新聞稿，為慶祝嘉義車站減法美學微改造完工啟用，開發「幸福蒲燒鯛魚」期間限定便當，明天在嘉義車站台鐵便當店開賣。

「幸福蒲燒鯛魚」便當是由台鐵高雄鐵路餐廳營養師陳佳雯以歡迎「回嘉」，品嚐原始家鄉味為便當設計主題，選用雲嘉南地區盛產的台灣鯛為主菜，以輕食料理保留食物的原始味道，配菜有糖漬蓮藕、阿里山特色的筍片、龍鬚菜、色彩繽紛的甜椒，再搭配酸酸甜甜的紫蘇梅，為便當的美味畫下完美句點。

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台鐵說，日本人認為魚肉最為上乘者稱為「鯛」，台灣鯛在日本又稱為「泉鯛」，台灣鯛代表高品質的魚，適合作為喜慶場合的菜餚或遊子歸來的家宴，也可傳達慶祝嘉義車站減法美學成果之意。

「幸福蒲燒鯛魚」特色便當每個新台幣100元，有2處販售通路，明天至8月14日，在嘉義車站（前站）台鐵便當店；8月5日至14日（台灣文博會期間），在高雄流行音樂中心海豚04館的「台鐵便當行動餐車」。（編輯：管中維）1110728