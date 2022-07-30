台達電與亞洲大學舉辦生態藝術展 關懷物種多樣性

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（中央社記者賴言曦台北30日電）亞洲大學與台達電子文教基金會今天宣布，雙方共同舉辦的「地球．脈動中－生態與藝術特展」於亞洲大學現代美術館開幕，展期自即日起至11月20日。

台達集團創辦人、台達電子文教基金會董事長鄭崇華透過新聞稿表示，聯合國氣候變遷問題小組（IPCC）發布的氣候報告明確表示，因人類活動引發的氣候變遷，已衝擊到全球各角落，導致許多物種在無聲無息中滅絕，因此希望藉由這個展覽，讓民眾看到地球上豐富的生物多樣性和自然奇景。

台達基金會副董事長郭珊珊指出，這次台達電特地捐贈綠電，與亞洲大學一起創造100%使用再生電力的展覽創新模式。

亞洲大學校長蔡進發提到，亞洲大學校內有1460門課程融入聯合國17項永續發展目標（SDGs）目標，正全力培育永續發展的綠金人才，未來將持續與台達產學合作，盡地球人責任。

「地球．脈動中－生態與藝術特展」為台灣首次舉辦的生態與藝術大展，動態影像展包含英國廣播公司（BBC）首次以4K超高畫質拍攝的生態紀錄電視影集「地球脈動Ⅱ」。

除了動態影像展，現場還有BBC授權的「地球脈動Ⅱ」和「藍色星球Ⅱ」靜態影像展，以及透過台達8K投影技術、4K沈浸式互動投影展出的「珊瑚礁魚」及「大翅鯨同游」。展期從7月30日起至11月20日止。（編輯：林克倫）1110730