彰化扇形車庫慶百歲 首見百名模特兒走秀

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（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）慶賀彰化扇形車庫百歲生日，彰化市公所今天邀百歲人瑞、百名模特兒走秀，老、中、青、少4代參加者分5組走上扇庫木棧道，優雅身影吸引熱烈掌聲，是扇庫百年來首次走秀活動。

彰化市位於鐵路山海線交會處，1922年興建的彰化扇形車庫是台灣碩果僅存，不久前成功升格國定古蹟，成為興建百年最佳賀禮。彰化市公所等單位舉辦系列慶祝活動，今天推出「時尚與古典撞擊」時裝走秀，由老、中、青、少共100名模特兒分5組進行。

走秀活動先請和扇形車庫同樣滿百歲的人瑞林文漢由兒子推坐輪椅登場，接著穿白西裝、頭戴火車頭模型帽子的彰化市長林世賢手牽10歲小模特兒走開場秀，隨後百名模特兒陸續走上車庫木棧道，曼妙身影吸引目光。

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林世賢接受媒體聯訪表示，這場時裝走秀由百名老、中、青、少年齡層的模特兒，分成彰化特色、時尚休閒風（休閒運動風）、英式淑女風、銀髮風情、創意組，依序在扇庫木棧道走秀展現優雅與活力，參加者包含專業模特兒、市民朋友、建國科大美容系學生。

林世賢說，雖然不少人非出身專業，但事先都經過名模導師丁秀毓指點，因此，參加者走秀時都顯得自信且落落大方，獲得觀眾熱烈掌聲；另外，今天也邀84歲前司機員劉坤秀分享擔任22年駕駛心得，包含有「國王」之稱的DT668老火車頭故事，讓人回味無窮。（編輯：孫承武）1110730